Aaa cercasi ragazza per videoclip musicale

Francesco Onorati - Sangue e lacrime

TERMOLI. Un’opportunità che non capita tutti i giorni: fare parte di un videoclip musicale di un giovane e talentuoso artista e cantautore termolese che ha al suo attivo canzoni, album e la vittoria al contest ‘Musica in campo’.

Parliamo di Francesco Onorati, cantautore e chitarrista classe 1995 che ha lanciato un annuncio per una comparsa: “Aaa cercasi urgentemente ragazza con età compresa tra 20 e 30 anni per partecipare al videoclip del mio prossimo singolo. l'appuntamento è venerdì 20 maggio (pomeriggio) a Termoli dalle 16 alle 19. Non ci sono scene romantiche. Sono 2 scene semplici, un litigio ed un malore.

Chi è Francesco Onorati:

Francesco Onorati, cantautore e chitarrista termolese. Classe 1995. Fin da piccolo ha una passione innata per la musica e suona ad orecchio, inizia poi in seguito a studiare il pianoforte con Tiziano Albanese durante le scuole medie. Dopo il pianoforte, inizia a studiare la chitarra e inizia a 15 anni a suonare in diversi progetti musicali termolesi e non, passando dal metal al rock, Grunge, funky, pop, bossa e soul. Studia poi a Termoli presso la scuola Atena con Andrea Castelfranato e riceve un diploma frequentando a distanza i corsi CPM di Franco Mussida, direttore del CPM di Milano.

Scrive un disco in lingua inglese con il suo progetto inediti Aspartame Cake, con cui partecipa a diversi festival in Italia (progetto non più attivo al momento) . Inizia autodidatta a studiare blues e studia il basso elettrico, per poi divenire il cantante bassista della Bus Driver Blues Band, progetto musicale che ripropone classici del blues afroamericano. Oggi scrive brani in lingua italiana e studia Chitarra Jazz presso il conservatorio "Perosi" di Campobasso.