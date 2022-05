Hanno accalappiato Jack

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Gli accalappiacani hanno portato via Jack al canile. Jack è il cane, un vecchio cane, adottato da tutto il paese di San Martino in Pensilis. Non è un randagio, è un cane libero, un esempio di Libertà e indipendenza. Non ha mai fatto male a nessuno.

Quanto è vero Iddio, vi giuro che faccio un terremoto contro tutto e tutti per restituirgli la libertà».

Il post social di Corrado Sala (alias Pasquale Di Bello).