Riposizionata la targa dedicata a Falcone e Borsellino

TERMOLI. Riposizionata oggi dal Comune la targa dedicata a Falcone-Borsellino nell’area verde di fronte la Scuola di Difesa Grande. Era scomparsa mesi fa, probabilmente danneggiata e portata via. I settori toponomastica e lavori pubblici presero questo impegno sollecitati dal Mosaico e ci siamo riusciti in questo giorno simbolico.

Come Mosaico abbiamo deciso oggi di ricordare il trentennale della strage di Capaci, profonda ferita nella storia d’Italia. Oggi verranno distribuite nelle casette cittadine 21 copie dell’ultimo libro di Don Benito. Un contributo concreto all’antimafia sociale, vero alleato delle Istituzioni per combattere la criminalità. Inoltre il Comune di Termoli, su sollecitazione del Mosaico, ha rispristinato sempre oggi, nell’area verde di Difesa, la targa commemorativa dedicata a Falcone e Borsellino. Tale targa mesi fa era stata sottratta da ignoti. Il Mosaico ringrazia in particolare i settori toponomastica e lavori pubblici per la promessa mantenuta di ripristinarla simbolicamente in questo giorno della memoria