"Dichiarazione di solidarietà"

TERMOLI. Anche quest’anno col 5 per mille nella Dichiarazione dei Redditi possiamo scegliere di sostenere l’Associazione Faced (Famiglie contro l’emarginazione e la droga), che da oltre 25 anni cammina nel Molise insieme ai più fragili.

Sostenendo Faced col nostro 5 per mille sosteniamo:

• La Comunità Il Noce di Termoli, che offre sostegno a persone tossicodipendenti, alcoldipendenti o con dipendenza da gioco d’azzardo

• La Città Invisibile/Termoli, centro diurno a bassa soglia che offre supporto e percorsi di inclusione sociale a persone senza dimora e ad altre persone adulte gravemente emarginate

• Casa Faced, un appartamento in co-housing, ispirato al modello Housing First, per il reinserimento abitativo e sociale di persone senza dimora e senza casa

• Le azioni a tutela delle persone migranti vittime di tratta, di caporalato, di grave sfruttamento lavorativo

• Le azioni per lo sviluppo di progetti di agricoltura sociale, per la cura di sé, dell’altro, dell’ecosistema

Inserendo il CF: 91008480708 e firmando in uno degli appositi riquadri presenti all’interno dei moduli di presentazione, trasformiamo la nostra dichiarazione dei redditi in una dichiarazione di pace, di cura, di solidarietà!

Grazie a te se vorrai sostenerci con la tua scelta.