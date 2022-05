MayDay: solidarietà e tradizioni

L’edizione 2022, che si terrà a Montaquila il 28 e 29 maggio, celebrerà il decennale dalla nascita della manifestazione, novità assoluta la collaborazione e sinergia con l'Associazione Montis Aquilis, tre spettacoli musicali all'interno della due giorni di eventi promosso per la 39* Sagra della Frittata e la raccolta fondi solidale a sostegno delle famiglie e minori ucraini ospitati a Santa Maria del Molise.

Il MayDay è l’evento nato nel 2012 da un gruppo di giovani della Valle del Volturno che si poneva l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso la musica, il tema della solidarietà. L'ultima edizione in presenza risale al 2015 a Scapoli, che insieme a Cerro al Volturno, è una delle due realtà che ospitava il festival nell’alternanza dell’ospitalità.

Negli ultimi due anni, viste le importanti restrizioni dovute alla pandemia e grazie all'impegno ed all'intuizione della redazione di Zona Rossa web tv guidata dal responsabile Gabriel Paolone, volendo riportare alla luce l'iniziativa ed adattandola al contesto social, si è sviluppata una carrellata di artisti partecipanti da remoto, da tutto il Molise e non solo, una vera e propria staffetta musicale che ha dato vita ad una due giorni di festival social no stop dalle 9 alle 23 ospitato in diretta su Zona Rossa Webtv, con grandissimi riscontri in termini di interazioni e visualizzazioni, centrando l'obiettivo prefissato dell'acquisto di Walkie Talkie donati ai reparti di Rianimazione dei tre principali nosocomi pubblici della Regione.

La solidarietà è l’argomento fondante della manifestazione che, attraverso musica e arte, cerca di coinvolgere e interessare l’opinione pubblica e di sviluppare in essa coscienza critica su questo tema. Quando parliamo di solidarietà, la consideriamo nel più vasto significato del termine.

MayDay è Empatia.

MayDay è Rispetto per il prossimo.

MayDay è CONDIVISIONE di valori.

MayDay è Volontariato.

MayDay è Tutela dell’ambiente

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” Sofocle

L’emittente social Zona Rossa web tv, il comitato promotore e l'Associazione Montis Aquilis quest’anno, in collaborazione con i numerosi partner istituzionali, associativi e di volontariato del territorio molisano, attraverso le iniziative musicali e di comunità poste in essere, hanno inteso aderire convintamente alla raccolta fondi lanciata dal Comune di Santa Maria del Molise per sostenere i profughi ucraini che il comune matesino, con un gesto di grande umanità e solidarietà, di recente ha accolto presso la propria comunità. Attraverso il MayDay e la Sagra della Frittata, tutti gli attori protagonisti ed i semplici cittadini, potranno contribuire con una donazione libera volta a sostenere i profughi ucraini.

Tutti coloro che avessero piacere ad effettuare una donazione possono provvedere con la seguente modalità:

