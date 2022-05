118 senza medici

SANT'ELIA A PIANISI. i cittadini che, purtroppo, dal 1 giugno la nostra postazione del 118 sarà demedicalizzata.

Resteranno gli operatori del 118, ma non ci sarà a disposizione il medico.

La causa di ciò pare sia rinvenibile nella assenza di medici disposti a svolgere tale ruolo.

Sono, ad ogni modo, già in atto i colloqui tra il nostro Sindaco e il Direttore Generale Oreste Florenzano, il quale ha garantito di essere già a lavoro per trovare una soluzione in tempi strettissimi.