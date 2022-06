Carrese di Portocannone in diretta

PORTOCANNONE. Il gruppo di maggioranza di Portocannone, Hora Jone-Con il cuore per Portocannone ha reso noto sulla pagina social di aver avuto l'autorizzazione per la diretta.

"Con estremo piacere vi informiamo che abbiamo appena ottenuto le autorizzazioni varie per effettuare la diretta Facebook della Corsa dei Carri di Portocannone, che verrà effettuata dalla società Creative Motion srl di Francesco Toscani e Cristiana Grilli, a cui vanno i nostri ringraziamenti, e che come ricordato in un altro post effettueranno anche il Dvd.

La diretta verrà trasmessa sulla pagina istituzione Facebook Con il Cuore per Portocannone".

Termolionline conviderà la diretta Facebook.