Ricordando Michael: quando l'amore è per sempre

TERMOLI. Fortunato Casciotto, amico di tantissimi lettori e cittadini termolesi, ricorda sui social il figlio Micheal, a sei mesi dalla scomparsa, nel giorno delle nozze del ragazzo, l'amore è per sempre.

«Oggi 26 giugno Michael era un giorno speciale per Te, Coronare il tuo desiderio Sposarti con la fata che è stata al tuo fianco per lottare contro un nemico invincibile…

Oggi Michael a 6 mesi dalla tua salita in cielo scrivo queste poche righe per dirti quando sentiamo la tua mancanza, anche se ogni giorno veniamo a trovarti osservare la tua foto con quello sguardo che ci dà la forza (per modo di dire).

Grazie "Guerriero" per la forza che mi hai trasmesso, ogni giorno osservo il mare e che strano osservo i gabbiani sorvolare le onde liberi e penso a Te, libero di volare sulle onde sorretto dal vento e illuminato dai raggi di sole che abbagliano gli occhi lucidi di chi osserva verso l'infinito…

So che ormai ci osservi da lassù, ma io so che stai sempre al mio fianco per darmi la carica di sostenere questa piramide per far sì che non la facci crollare».

