Saluti all'anno scolastico

TERMOLI. Fine anno scolastico all'istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli.

Un altro anno scolastico è trascorso in armonia e serenità, tanti gli impegni e gli appuntamenti condivisi, tanti i progetti a lungo e a breve termine portati avanti insieme, non ultimo l’intitolazione della Scuola al maestro Achille Pace che avverrà prossimamente, in autunno, tutto ciò grazie ad un bel gioco di squadra, tra docenti e discenti, famiglie e collaboratori tutti.

Il team di insegnanti, quasi al completo, questa sera, saluta l’anno scolastico, la dirigente Luana Occhionero, il carissimo maestro Luciano Coccitti, primo collaboratore della dirigente e soprattutto, nostro presidente agli esami, tutti i colleghi che come me, il prossimo anno saranno in altra sede.

Ad maiora semper!

Carla Di Pardo