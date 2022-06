«Le aree interne devono morire»

CAMPOBASSO. Post social particolarmente critico da parte del collega Roberto Colella.

«Leggo di una delibera di 900.000 euro a favore dell'azienda autonoma di soggiorno di Termoli per un progetto inerente azioni di marketing territoriale. Non è un post contro l'azienda autonoma però questa è la dimostrazione che la costa molisana merita di svilupparsi sempre più a livello turistico mentre le aree interne devono morire e basta.

Dal 2014 ad oggi abbiamo provato a chiedere alle varie parti politiche (centrosinistra, centrodestra, grillini) un aiuto, un sostegno per un territorio quello del Parco delle Morge che unisce ben 12 comuni principalmente di aree interne (Pietracupa, Salcito, Limosano, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Bagnoli, Duronia, Trivento, Roccavivara, Castropignano, Oratino). Il nulla assoluto. Tutto bloccato in Consiglio Regionale. Sono 7 anni che ci facciamo il mazzo come volontari. Siamo presenti sulle principali guide turistiche del Touring Club e del Lonely Planet. Siamo stati scelti da Selvaggia Lucarelli per raccontare il Molise e da Licia Colò per il suo programma Eden. Continuiamo ad accompagnare dei turisti ma ormai la sfiducia sta crescendo ed io personalmente mi sono rotto. Scusate l'espressione ma davvero sono stanco. Stanco del fatto che si parla tanto di turismo ma nessuno sostiene progetti nati dal basso, nessuno premia i sacrifici, nessuno rispetta il merito e nessuno vuole davvero fare qualcosa di concreto per l'occupazione e la sopravvivenza del Molise intero.

Vi lascio con la foto di una famiglia di turisti australiani in visita oggi a Pietracupa, comune capofila del Parco delle Morge».