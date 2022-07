Tornei estivi ai nastri di partenza

CAMPOMARINO. Voglia di sport estivo, voglia di passare del tempo insieme amici e conoscenti nelle sere d'estate. Voglia anche di mettersi in gioco e sfidarsi con sano agonismo.

Il Basso Molise Football Academy in partnership con la Kemarin C5 organizza due tornei in riva all’Adriatico, il primo denominato “Summer Cup - Città di Campomarino”, un torneo di calcio a 5 senza limiti di età, in palio ai primi classificati, un tour all inclusive alle Isole Tremiti, ai secondi classificati verrà offerta una cena ed a coloro che occuperanno l’ultimo gradino del podio, invece verrà offerta una pizza, oltre le coppe alle prime 3 classificate, verranno premiati “MVP”, miglior portiere e capocannoniere.

L’altro torneo, denominato “Torneo del mare” sarà riservato ai ragazzi Under18 (anni 2004-2009). I campioni di domani avranno un trattamento privilegiato, con la partita centrale della serata, ed inoltre, saranno a loro dedicati, tabellini, statistiche, contenuti grafici e video. Di seguito il calendario dei due tornei:

SUMMER CUP - Città di Campomarino

Inizio 18 Luglio

TORNEO DEL MARE - UNDER18

Inizio 26 Luglio

Campo Polivalente "I.Paiotti" Via C.A. Dalla Chiesa - Campomarino

Contattaci per iscrivere la tua squadra, chiama o manda un messaggio WhatsApp ai seguenti recapiti:

Gesualdo 3461829012, Mario 3207579218, Stefano 3407209193.

Non resta che godersi lo spettacolo del calcio d’estate.

