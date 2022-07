«Far cadere il Governo attuale è un atto gravissimo!»

LARINO. L'ex dirigente scolastico e già garante UniMol, Paolo Santella, ha commentato la crisi di Governo.

«Cada Sansone...

È molto difficile, per il cittadino comune e coscienzioso, capire le contorsioni di un ex Presidente del Consiglio dei Ministri nel "circo" della politica nazionale. Passi pure il puerile antagonismo con l'attuale Presidente del Consiglio in carica, che si dispiega, tra l'altro, in modo così confuso da definire l'attore della sceneggiata un "azzeccagarbugli". Ma il sentimento che di più suscita questo atteggiamento, così privo di responsabilità, è la rabbia per l'incognita sul futuro aggravato da tutte le crisi in atto che non potranno più essere gestite (dato il parterre politico che abbiamo) con la competenza e l'autorevolezza che necessitano. Con lo scenario caratterizzato da elezioni anticipate e con un'economia di guerra da gestire, il futuro è cupo. Mettere, poi, a dura prova, anche, la resistenza del Presidente della Repubblica, in nome di "presunte coerenze" di partito (quale partito a questo punto?), mi sembra strappare in modo oltraggioso le Istituzioni. Far cadere il Governo attuale è un atto gravissimo!»