Chiusa l'erogazione dell'acqua a Larino a causa di una rottura

LARINO. Si avvisa la cittadinanza che sarà interrotto il flusso idrico dalle ore 9.30 fino alle 12.30 in via La Pira, via Nenni la parte alta e la fine di via de Gasperi.

Si informa la cittadinanza che per una rottura sulla rete sarà necessario chiudere l’erogazione dell’acqua in tutto il Pian San Leonardo dalle 11.30 alle 14.00. Stiamo già provvedendo alla riparazione ci scusiamo per il disagio.