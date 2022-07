Il Leone e i cani d'Italia

LARINO. C'è una storiella, probabilmente, ripresa da antichi racconti tribali, nei quali la figura e la fierezza del "leone" assume, per l'immaginario delle popolazioni primitive, una valenza straordinaria ed un rispetto incondizionato, anche nel caso in cui il Leone dovesse, disgraziatamente, soccombere. Rispetto e devozione non dettati dalla paura, ma dal ruolo di grandissimo rilievo che il "re della foresta" riveste all'interno del proprio habitat. Il detto arcaico così recita: il leone, attaccato da un branco di cani famelici, dovette cedere e fu ucciso... ma il Leone resta Leone, i cani rimarranno sempre dei cani!

Paolo Santella