Jack torna al canile

Jack torna al canile

La storia di Jack, un cane vecchissimo e malato, dopo tanti anni di libertà è diventata un tormento. Forse sarebbe meglio se morisse, con la dignità con la quale ha vissuto tutta la vita, anziché subire da circa tre mesi un'umiliazione continua. Portato via da San Martino, in canile, a seguito di una denuncia, è stato in seguito liberato e preso in affidamento.

L'associazione animalista Leida, quella che fa la guerra alla Corsa dei Carri e alle Carresi, per capirci, ha ritenuto inadeguate le condizioni nelle quali l'animale era tenuto, e lo ha prelevato di forza. Per onestà intellettuale, anch'io ritengo che quelle condizioni fossero inadeguate. L'amministrazione comunale, consapevole di tale stato di cose, ha cercato e trovato disponibilità presso un'azienda alle porte del paese che si era detta disposta a tenerlo. Non si è fatto in tempo e tutto è precipitato, per mille ragioni che adesso non sto a descrivere, ma fondamentalmente per una: perché di tante voci, di tante persone, di tanti strepiti, alla fine non c'è nessuno disposto ad adottarlo.

Se vivessi a San Martino lo avrei fatto io. Ma la realtà è questa: tutti a stracciarsi le vesti per questo povero cane senza colpa alcuna, ma niente e nessuno realmente disposto ad adottarlo. È una ferita per la comunità di San Martino, un taglio del quale tutti, nessuno escluso, dobbiamo vergognarci. Ci riempiamo la bocca, io per primo, di paroloni che vanno in direzione dell'amore per gli animali, ma poi oltre alle chiacchiere nulla. Queste immagini crudeli, di questa gente (sicuramente in buona fede) non si sa mandata da chi, gendarmi di un mondo che non è il mio e che confonde la tutela degli animali con una forma di maltrattamento alla rovescia, parlano chiaro. Questo non sarebbe dovuto accadere e lo avremmo dovuto impedire tutti, nessuno escluso. Non so cosa potrò fare, ma so che qualcosa farò. Per me le gabbie esistono solo per essere aperte.

Mi auguro che i miei compaesani trovino dignità e coglioni per reagire e, soprattutto, che qualcuno trovi un minimo di coerenza, perché non possiamo dire che tutti vogliamo Jack e poi non c'è un cristiano che se lo intesti.

Corrado Sala