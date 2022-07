Jack ha trovato casa

SAN MARTINO IN PENSILIS. La pubblicazione social sul cane Jack tornato al canile aveva smosso tantissime coscienze. Termolionline, dopo aver condiviso il post di Corrado Sala, alias Pasquale Di Bello, ha ricevuto diverse segnalazioni su proposte di adozione, ma Jack nel frattempo ha trovato casa.

«L'odissea è finita - racconta Sala - la storia di questo cane vecchio e malato ha toccato il cuore di molti. In particolare di una persona, una donna che ama gli animali, e che darà a Jack amore, rifugio, cure. Tutto in un posto meraviglioso, all'aperto, con tutte le accortezze, a due passi da San Martino. Alle Piane di Larino. Da lì a Jack basterà alzare lo sguardo per vedere il campanile, il serbatoio, le case, il profilo inconfondibile del Suo Paese. Adesso basta, l'odissea è finita! Jack ha una nuova casa per il tempo che gli è rimasto, che non è molto ma che ci auguriamo sia altrettanto felice come quello passato, quando apriva il corteo davanti alla banda».