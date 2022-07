Tra bolle e musica, il week-end della ProLoco Colleniso

GUGLIONESI. Al via sabato 30 e domenica 31 luglio la prima edizione del torneo di calcio saponato, "calcetto splash", a Guglionesi nella villa Castellara.

«Noi della proloco abbiamo deciso che il prossimo weekend sarà un lungo fine settimana ricco di calcio, bolle, musica e divertimento. What are you waiting for?

Il torneo si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 12 squadre.

Ecco il programma: Sabato 30 ci sarà il Torneo Kids (nati dal 2009 al 2011) e l'inizio incontri di qualificazione.

Domenica 31 il Torneo woman e l'inizio fasi finali concludendo con le premiazioni

La chiusura delle iscrizioni è prevista per oggi 27 luglio.

Per info e iscrizioni contattate ALESSIO 3441228752 oppure tramite le nostre piattaforme social.

Durante il weekend ci saranno stand enogastronomici».





