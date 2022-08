«A chi bisogna rivolgersi per essere ascoltati?»

TERMOLI. Un post social efficace, nei toni e nei contenuti: da Simona Doerscher.

I Vigili urbani sono sotto organico, così come altre forze dell’ordine… questo è quello che puntualmente mi viene risposto ogni volta che li chiamo, insieme a un posticcio: “Sono impegnati in altro”. Sempre lo stesso disco, ormai rotto. Una cosa è sicura: Termoli sta diventando una discarica a cielo aperto, persino in centro! Non credo siano i residenti del luogo a essere così incivili (almeno spero!), ma sicuramente i “villeggianti” di questo turismo di massa che sta letteralmente violentando Termoli e i suoi abitanti, costretti a subire orde di incivili che, ben lontani dal voler non lasciare traccia di sé, sporcano, inquinano e fanno schiamazzi a tutte le ore della notte e del giorno. E non mi venite a dire che portano soldi! Portano solo munnezza! Altro che Termoli perla dell'Adriatico. Associazioni del territorio… dove siete?»

