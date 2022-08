Vigna in festa

GUGLIONESI. L’associazione Agng è sempre in movimento. Fervono, infatti, i preparativi per la terza edizione di Vigna in festa.

Il 10 settembre presso l’azienda vitivinicola Bio Travaglini, in contrada Chiancate, dalle ore 18.

L’aperitivo in vigna, sulle balle di fieno, giunge così al terzo anno e per l’occasione vede la partecipazione straordinaria dell’Hotel Europa.

Un viaggio tra percorsi enogastronomici e sensoriali, immersioni nella natura faranno da sfondo a un aperitivo a cielo aperto, in mezzo alla vigna.

«L'aperitivo in vigna, firmato AGNG- si legge sulle loro pagine social- ti frigge ogni anno il cervello con i dischi di Francesco Celenza aka Discofritto ad accompagnarlo nella serata ci sarà Caetano Paramarinha, sarà una selezione musicale a base di Funk - italo disco - boogie e rare gems .

Insomma se non l’avete capito è impossibile mancare!

Noi già stiamo ballando. Iniziano ad alzarsi le temperature»

Non mancherà la musica con i “Riserva Moac” e “Borghetta Stile” e “Disco fritto”.

I “Riserva Moac” sono un collettivo folk rock italiano fondato nel 2002 e formato da nove musicisti molisani.

Estrosi, originali e coraggiosi utilizzano il dialetto e molti riferimenti della nostra amata terra. Le origini e l'attaccamento alle tradizioni non rappresentano chiusura ma, al contrario, un punto di partenza genuino e grande apertura mentale.

Il nome stesso descrive perfettamente le influenze culturali e musicali all'origine del collettivo ed è proprio Fabrizio Russo a spiegarne il significato:

Mostri da palcoscenico, la Riserva Moac ha registrato quattro album in studio e innumerevoli live in giro per l'Italia e l'Europa senza mai dimenticare il nostro Molise.

Con affetto (e un pizzico di orgoglio) il 10 settembre saranno ospiti dell’Agng.

«L'anno scorso pensavamo di aver esagerato ma la verità è che non ci accontentiamo mai! Quest'anno ospiteremo, per la prima volta in Molise, i Borghetta Stile!

Sbarcano in Molise dopo aver segnato la storia degli eventi musicali nella capitale con appuntamenti ripetuti quali il "Giovedissimo", il "Push POP Party" e “BORGHETTA STILE" il party anni 90 da dove prende il nome la crew.

Da Roma a Berlino passando per Guglionesi.

Signore e signori, amanti della musica e del vigneto AGNG: un grande benvenuto per i Borghetta Stile»

I bambini sotto 12 anni potranno giocare con Mago Tony mentre i genitori godranno dell'aperitivo al tramonto.

Per informazioni https://www.vignainfesta.com/ o Giovanni 334 921 6486

Galleria fotografica