Visita a Bagni di Tivoli

MONTENERO DI BISACCIA. «Sabato scorso, con gli assessori Travaglini e Spinozzi, siamo stati a trovare gli amici di Montenero che si trovano a Bagni di Tivoli per le cure termali… anche in questo caso lo stop del Covid non ci ha permesso di condividere per due anni questi bei momenti che aiutano la cura della persona e dello spirito.

Ma comunque siamo ripartiti alla grande! Buona permanenza ragazzi!». Simona Contucci.

Galleria fotografica