"La città invisibile" cerca un barbiere

TERMOLI. La città invisibile di Termoli cerca un barbiere.

«Cerchiamo qualcuno che abbia una minima dimestichezza con forbici, pettini e rasoi, e che sia disposto a dedicare anche 2-3 ore al mese - anche una volta al mese - per semplici tagli da uomo agli ospiti mattutini del centro diurno, persone senza dimora che spesso non possono permettersi i prezzi di un normale barbiere. Non sono necessarie competenze professionali, basta buona volontà e capacità relazionale.

Anche se conoscete qualcuno che si presterebbe al ruolo fate girare la voce tra i vostri contatti.

Che ne dite, si può fare?».