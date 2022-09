Mensa scolastica, a Guglionesi aperte le iscrizioni

GUGLIONESI. Si informano i genitori degli alunni frequentanti le classi della Scuola dell'infanzia "dell’Istituto Omnicomprensivo“di Guglionesi, che fino al 25 settembre 2022, sarà possibile presentare domanda di iscrizione al Servizio di mensa scolastica.

Il modulo di domanda, corredato del documento di identità del genitore e dell’attestazione ISEE 2022 (scadenza 31/12/2022) dovrà essere consegnato all’Ufficio Segretariato Sociale del Comune di Guglionesi, il Lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio del lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

L’iscrizione alla mensa scolastica ha validità annuale e deve essere presentata per ogni anno scolastico; pertanto i genitori interessati al servizio del trasporto scolastico a.s. 2022/23 dovranno procedere alla trasmissione della richiesta, dovuta sia per le nuove iscrizioni (utenti da iscrivere per la prima volta) sia per le richieste di rinnovo del servizio.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio dei Servizi Sociali.

Il modulo di domanda è disponibile al link: https://www.comune.guglionesi.cb.it/guglionesi/po/mostra_news.php?id=1682&area=H