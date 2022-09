Tessere elettorali da restituire, la risposta del comitato Molisalità L 113

TERMOLI. Il Comitato MoliSaniTà L113 dopo essere stato contattato dal comitato San Timoteo, in merito alla proposta della restituzione delle tessere elettorali, in vista del 25 settembre, dopo essersi consultato ha risposto inviando una nota.

Di seguito la dichiarazione del direttivo.

«Gentilissimi,

con la presente rispondiamo al vostro documento avente in oggetto: “Elezioni politiche 2022 – proposta restituzione ai Prefetti delle tessere elettorali. Richiesta emanazione Decreto Molise”.

Preliminarmente teniamo a ringraziare tutto il Direttivo del Comitato San Timoteo per averci coinvolto in questa decisione, riteniamo infatti che alla luce del momento di difficoltà che sta vivendo la sanità molisana sia indispensabile una unione di forze per riuscire ad evitare il tracollo della stessa.

Il Comitato MoliSaniTà L113 appoggia energicamente la richiesta di sottoscrizione di impegno da parte dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 per l’emanazione di un futuro Decreto Molise, che dovrà essere realizzato ad hoc per il nostro amato territorio regionale.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di restituzione ai Prefetti delle tessere elettorali, dopo un lungo confronto, riteniamo di non poter aderire in quanto si sono riscontrati diversi dubbi ma, soprattutto, un’alta probabilità che il simbolico gesto possa essere male interpretato nonostante le esaustive spiegazioni.

A tal proposito il Comitato MoliSaniTà L113 sta valutando la possibilità di una proposta similare nel fine ma con diverse modalità di cui auspichiamo poterne parlare in seguito con Voi.

Vi siamo riconoscenti per il coinvolgimento e restiamo a disposizione». Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale