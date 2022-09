Nicola Ficocelli campione del mondo Ido Street show

TERMOLI. Nicolas Ficocelli della scuola di ballo Asd Peter Pan, della maestra Eliana Elia, si aggiudica il titolo di Campione del Mondo IDO di Street Show per la categoria junior 1, in programma in questi giorni in Polonia. Congratulazioni.

«Ancora una volta Nicolas Ficocelli ci sorprende! Questa volta si è aggiudicato il titolo di CAMPIONE DEL MONDO di street show per la categoria junior 1 in Polonia. In qualità di assessore allo sport- scrive Michele D'Egidio- mi congratulo con Nicolas, tutta la sua famiglia e tutti i maestri che lo hanno accompagnato in questo percorso.

Un grande in bocca al lupo a Piercostanzo Di Labbio e la Tifernus Dragon Campomarino, per la convocazione all'8th World Junior Wushu Championships, unico campionato mondiale ufficiale organizzato dalla International Wushu Federation, che si terrà in Indonesia a dicembre. Nicolas e Piercostanzo, siete l'orgoglio di tutta Campomarino e non solo! Complimenti!!»





Galleria fotografica