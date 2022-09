«Incendio a Rio Vivo, è bastato il garbino»

L'incendio a Rio Vivo

TERMOLI. «È bastato un garbino bello pesante da far preoccupare un intero quartiere.

Ora, non conoscendo l'origine dell'incendio, resta sempre il classico problema, mai risolto o mai risolvibile, della non curanza (o della dimenticanza) di Rio Vivo. E lo dico da residente.

Basterebbe fare, da parte del Comune con l'aiuto di noi residenti, una lista di tutti quei terreni abbandonati e lasciati incolti e cercare di prevenire fenomeni gravi come quelli di ieri o ancora più disastrosi come quello dello scorso anno, dove una casa ha preso fuoco.

Resta sempre il problema, frutto di maldicenze o ignoranza, che noi viviamo in un quartiere dove l'abusivismo la fa da padrone.

La realtà che Rio Vivo è morto come quartiere. Anzi lasciato morire a sé stesso.

Eppure noi che ci viviamo siamo contribuenti come tutti e, cosa che serve ancora di più in determinate situazioni, siamo elettori.

E come tali dovremmo essere assistiti come gli altri, cercando di migliore un quartiere dove ci vivono tantissime persone e dove in tanti cercano di andar via proprio perché vivono una situazione di "solitudine" istituzionale.

Ora però l'estate sta finendo e stanno arrivando le piogge. E anche lì tanti residenti saranno preoccupati.

In conclusione a.f.d.m. un po' a tutti e forse anche un po' a nessuno.

Ma uno bello grande a quelli che in giornate come questa si divertono a fare i piromani».