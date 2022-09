Bonus bolletta elettrica, al via le domande a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si ricorda a tutti i residenti (e loro familiari) che versano in condizioni di grave disagio fisico e che sono costretti a utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, che è possibile accedere ad appositi bonus per la bolletta elettrica.

Al fine di agevolare le operazioni dedicate alla richiesta del bonus, si informa che l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Montenero di Bisaccia si rende disponibile per fornire tutte le indicazioni utili in tal senso, oltre ovviamente a procedere all’eventuale inoltro dell’apposita richiesta.