Testi scolastici, bando per averli gratis (o quasi)

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che, con Deliberazione di Giunta regionale n.319 del 21 settembre 2022, sono stati approvati i criteri per la ripartizione del fabbisogno attribuito alla Regione Molise per l’anno scolastico 2022/2023 per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo.

Possono accedere al beneficio “Libri di Testo anno scolastico 2022/2023” gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado (statali e non statali) appartenenti a nuclei familiari che presentano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fasce:

FASCIA 1: da € 0 a € 10.632,94

FASCIA 2: da € 10.632,94 a € 15.748,78

Il modulo per la richiesta del contributo, da presentare entro e non oltre il 30 ottobre 2022, può essere scaricato al link:

https://www.comune.guglionesi.cb.it/.../mostra_news.php...