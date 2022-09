Lunedì 3 ottobre parte il servizio della mensa scolastica a Guglionesi

GUGLIONESI. Partirà il 3 ottobre 2022 il servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia.

Ricordiamo che, a partire da questo anno scolastico, l’unico sistema di riferimento per la gestione dei servizi di mensa e trasporto scolastico è la piattaforma Dedalo.top.

Tutti gli alunni che hanno perfezionato l’iscrizione alla mensa hanno già tutti i pasti prenotati per tutto l’anno scolastico; qualora dovessero risultare assenti, i genitori dovranno disdire il pasto entro le ore 9:30 del giorno di riferimento direttamente attraverso il sistema Dedalo.top, utilizzando l’apposito link presente nella home page del sito del Comune di Guglionesi – area genitori, accedendo tramite SPID o tramite le credenziali che già utilizzano per il trasporto scolastico.

Il centro cottura riceverà un’e-mail giornaliera direttamente dal sistema Dedalo.top, con l’indicazione dei pasti da erogare e la tipologia.

In mancanza di disdetta, il pasto si intende consumato e, di conseguenza, pagato.

Nell’area riservata, i genitori potranno prendere visione del menu e inviare documenti e/o richieste di chiarimenti. In quest’area è inoltre possibile indicare l’IBAN al fine di consentire al Comune di erogare eventuali rimborsi.

L’ufficio ha già precaricato i saldi relativi a precedenti acquisti di blocchetti mensa che ora non saranno più utilizzabili. I genitori sono quindi invitati a presentare i blocchetti ancora in proprio possesso ai Servizi per la Comunità (servizi sociali) del Comune per consentire il relativo caricamento a sistema.

Accedendo nel sistema, a partire dai prossimi giorni, i genitori potranno avere il quadro chiaro dei saldi per i servizi di mensa e trasporto e con prossimo avviso saranno informati dell’avvio dei pagamenti con il sistema PAGOPA.

Nel frattempo, quindi, si invitano i genitori dei piccoli utenti a non effettuare pagamenti per mensa e trasporto scolastico con modalità diverse da quelle che saranno presenti in Dedalo.top e delle quali saranno informati.

L’Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.