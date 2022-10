«Cari donatori, siamo in riserva»

TERMOLI. «Cari donatori, siamo in riserva. Vieni a donare. Tutti i venerdì pomeriggi del mese di ottobre. Chiamate in Avis al 0875704703 oppure mandate un "Ok" al numero WhatsApp 3456743243 e verrete ricontattati al più presto. Occorre la vostra collaborazione». Mario Ianieri presidente Avis Termoli.

