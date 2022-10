Guglionesi, parte il rimborso dei farmaci di "Fascia C"

GUGLIONESI. L'ufficio di Segretariato Sociale, del Comune di Guglionesi è a disposizione dei cittadini per l'acquisizione delle domande relative al rimborso per l'acquisto dei farmaci di FASCIA C riservato ai cittadini residenti nella Regione Molise affetti da patologie rare.

I cittadini affetti da patologie rare, di cui all'elenco del DPCM 12/01/2017 allegato al presente avviso potranno presentare istanza di contributo facendo pervenire le richieste dal 03/10/2022 e non oltre il 21/10/2022 presso il predetto Ufficio Segretariato sociale nei giorni lunedì e mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 12.30.

