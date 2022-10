Larino, sospesa erogazione dell'acqua in zona Monte Arcano

LARINO. Per un improvviso guasto al serbatoio di Molise Acque, in località Monte Arcano non viene più erogata acqua al serbatoio di Monterone.

Per questo motivo siamo costretti a chiudere il flusso idrico per tutto il centro urbano e per le contrade dalle ore 11 alle ore 15. Nel momento in cui il problema sarà risolto ripristineremo il flusso idrico.