Fatture idriche, autoletture da portare in ufficio

LARINO. «Considerato che a breve verranno emesse le fatture dell'acqua per l'anno 2021 e visto che durante la pandemia COVID non è stato possibile effettuare la lettura dei contatori a domicilio, si avvisa la cittadinanza che l'ufficio è a disposizione per acquisire le autoletture in modo da elaborare correttamente i ruoli successivi.

Si rammenta che nell'attuale bolletta 2020 è presente un modello di comunicazione precompilato».