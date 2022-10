Servizio Civile Digitale 2022: convocazioni colloqui

GUGLIONESI. Conclusa la fase di candidatura, il comune di Guglionesi ha organizzato i colloqui convocando i candidati al “Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale”. Ognuno troverà la data, il luogo di convocazione relativamente al progetto “Sportelli Comuni Facili” in cui si è candidato.

La pubblicazione della data di convocazione sul sito del comune avviene almeno 10 giorni prima dell’incontro. Quindi c’è tempo per prepararsi. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. Ciò significa che è vostra responsabilità controllare il sito del comune di Guglionesi che è l’ente proponente il progetto a cui vi siete candidati.

Per coloro che all’atto della istanza hanno scelto l’opzione di Giovani con minori opportunità devono far pervenire alla relativa sede di attuazione il documento richiesto, valido alla data di presentazione della domanda, che attesti l’appartenenza alla tipologia prescelta. Il candidato prima di sostenere il colloquio verrà informato del punteggio attribuitogli per gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari.

Le convocazioni di giovedì 3 novembre 2022 Progetto “Sportelli Comuni Facili” - Sedi attuative dei comuni di Guglionesi, Portocannone, San Martino in Pensilis, Campomarino e Ururi.

I colloqui di selezione saranno svolti in presenza il giorno 3 novembre ’22 a partire dalle ore 8.30 presso la Sala Consiliare del comune di Guglionesi in Via Giandomenico de Sanctis n. 55.