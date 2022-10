Sostegno alle imprese agricole, posticipato il termine di scadenza

GUGLIONESI. In riferimento alla precedente nota del 23 settembre , si comunica che la scadenza fissata al 2 ottobre 2022 per la trasmissione delle segnalazioni dei danni subiti dalle imprese agricole a causa della siccità nel corrente anno è stata differita al 21 ottobre 2022. Il riferimento è alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, che hanno subito danni dall'eccezionale siccità a partire dallo scorso mese di maggio e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte dei rischi siccità.

Pertanto, i Comuni interessati potranno trasmettere alla Regione le segnalazioni ricevute compilate esclusivamente attraverso il modello previsto entro e non oltre il termine suddetto.