Senza contanti e senza Pos, «Lasciata a piedi col mio bimbo»

TERMOLI. Dal gruppo Facebook "Donne e mamme del basso Molise.

«Postamat rotto, non potevo prelevare anche se l’avrebbero aggiustato in mattinata, dovevo per forza prendere il pullman a quell’orario con mio figlio di otto mesi. Ho detto all’autista che potevo pagare col pos e lui mi ha detto che quel pullman non lo aveva, quindi di trovare contanti, ma io non li avevo seriamente e a chi avrei dovuto chiedere!?

La corsa è una corsa da tre euro di sola andata, non erano venti euro di biglietto, gli dico che appena scendiamo a destinazione prelevo e glieli porto ma non si fida. Per legge in teoria ormai c’è obbligo di pos ma non so se vale anche per i mezzi di trasporto, non chiamo nessuno (e sono stata scema) e quindi ho aspettato due ore che finisse di lavorare mia sorella per portarmi a casa nella sua ora di pausa. Con un neonato che aveva fame e prende solo artificiale, aveva finito i biberon che avevo portato dalla mattina, sensibilità dell’autista sotto i piedi. Complimenti!