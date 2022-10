Larino, stop al flusso idrico nelle ore notturne da lunedì 24 ottobre

LARINO. Si avvisa la popolazione che da lunedì Molise Acque ha comunicato che diminuirà fortemente la portata di acqua verso il serbatoio di Monterone per interventi sull'acquedotto molisano centrale.

Per tale motivo da lunedì sera dalle 22 fino alle 6 del martedì mattina sarà interrotta l'erogazione dell'acqua per tutto il centro abitato mentre per tutte le zone rurali l'erogazione sarà sospesa dalle 18:00 alle 6. Queste chiusure sono programmate per tutta la prossima settimana.