Sospeso flusso idrico su tutto il territorio di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Ore 12: facendo seguito al precedente avviso relativo al flusso idrico, si comunica che è sospesa l’erogazione di acqua potabile su tutto il territorio comunale (esclusa la zona della Marina di Montenero) fino a nuova comunicazione da parte dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque.

LA PRIMA NOTIZIA

News idriche dall'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia: «Si informa l’utenza che a causa del protrarsi dei lavori che l’Azienda Speciale Regionale Molise Acque sta effettuando sulle proprie infrastrutture dalla giornata di ieri, è sospesa l’erogazione di acqua potabile in tutte le zone di campagna. Entro le ore 12 circa di oggi (giovedì 3 novembre), comunicheremo l’eventuale ripristino o, in caso di ulteriori ritardi sui lavori, la possibile sospensione del flusso idrico anche in paese».