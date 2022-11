Stop al flusso idrico nelle campagne di Larino

LARINO. Si informa la popolazione che per problemi legati all'afflusso idrico al serbatoio di Monte Arcano è stata sospesa la fornitura idrica nelle zone rurali.

I tecnici e gli operai sono già al lavoro per riparare il guasto. Il flusso sarà ripristinato non appena saranno ultimati i lavori. Al momento però non si può fare una previsione sui tempi necessari all’esecuzione dei lavori.