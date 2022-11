A Guglionesi stop all'erogazione dell'acqua nelle ore serali

GUGLIONESI. Si avvisa la cittadinanza che la Molise Acque, a causa di lavori, fornirà al Comune l'acqua con una riduzione dei circa il 50%. Pertanto l'erogazione sarà sospesa tutte le sere, dal giorno 9 novembre al giorno 11 novembre, dalle ore 20.00 alle ore 03.00 del giorno successivo per poter riempire il serbatoio comunale.

Nelle contrade sarà effettuata la turnazione. Qualora l'acqua erogata risulti sufficiente, l'erogazione non sarà interrotta. Si precisa che questi disagi non dipendono in alcun modo dal comune di Guglionesi che, purtroppo, è costretto alla turnazione e alla chiusura poiché il quantitativo erogato non è sufficiente per tutte le utenze.