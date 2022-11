La violenza non è il mio sport

MONTENERO DI BISACCIA. L’Amministrazione comunale invita a partecipare all’evento “La violenza non è il mio sport”, che si terrà sabato 19 novembre, come da programma allegato in locandina.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia, vuole sensibilizzare la cittadinanza al tema della violenza contro le donne, un argomento molto delicato e purtroppo ancora attuale, nei confronti del quale l’attuale Amministrazione montenerese pone particolare attenzione.

Galleria fotografica