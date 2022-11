Laboratorio a cielo aperto

TERMOLI. I bambini delle classi quarte A e B della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Schweitzer, nell'ambito del percorso di storia si sono cimentati in un laboratorio a cielo aperto, che li ha visti calarsi nell'affascinante lavoro dell'archeologo e dei suoi collaboratori.

In un sito creato appositamente nel giardino hanno ricercato reperti, li hanno ripuliti e poi catalogati come dei veri studiosi in azione.