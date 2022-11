Quartetto d'archi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Venerdì prossimo, 25 novembre, alle ore 18, presso i locali del Ristorante La Carrese in San Martino in Pensilis si terrà un concerto di Quartetto d'archi che eseguirà un vasto repertorio di musiche contemporanee e colonne sonore famose del Maestro Ennio Morricone.

Organizzato dall'associazione Anteas di San Martino in Pensilis in prima persona dal presidente Anteas San Martino in Pensilis, Antonella Giangiacomo.