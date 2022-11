Fotogrammi

GUGLIONESI. L'arte, oggi, va subito lontano.

Mirko Monte, ragazzo di Guglionesi che per hobby ha un talento per gli scatti fotografici, per la prima volta, partecipa la IV Edizione 2022 al concorso nazionale di fotografia DANTEBUS, scelse di mandare foto ai paesaggi del comune di Pietracupa.

Perché proprio quel comune? ''Perché voglio risaltare e valorizzare i piccoli paesi della Regione Molise, dove la felicità si trova nei posti più belli'.' Per il comune di Pietracupa conosciuto per le sue foto artistiche meravigliose

Galleria fotografica