Tempio crematorio: assemblea pubblica

LARINO. Sms Larino Informa: Ampliamento cimitero comunale e costruzione impianto di cremazione: come amministrazione abbiamo organizzato per venerdì 2 dicembre alle 18.30 un incontro pubblico, in sala Freda, per illustrare l’iter seguito per giungere all’approvazione della delibera e i passaggi futuri che l’opera dovrà superare per poter essere in futuro eventualmente realizzata.

La cittadinanza è invitata a partecipare.