Una veglia notturna contro l'obbligo vaccinale

TERMOLI. Obbligo vaccinale, tra 2 giorni l’udienza della Corte Costituzionale su migliaia di dipendenti sospesi e privati pure dell’assegno alimentare. Nico Liberati del coordinamento Abruzzo e Molise comunica che;

"Anche in Abruzzo a Pescara ed in Molise a Termoli, dalle 21 del 29 novembre 2022, rispettivamente in Piazza Italia e Piazza Vittorio Veneto i manifestanti si riuniranno per una veglia ad oltranza. Contro le gravi violazioni costituzionali che hanno permesso di adottare il Green Pass. Ricordiamo così facendo, che questo strumento di macelleria sociale "non è morto" il green pass è vigente negli ospedali e nelle RSA, i nostri anziani vivranno un altro Natale isolati dal mondo per colpa di scelte politiche scellerate e prive di supporto scientifico"

La Corte Costituzionale deciderà tra pochi giorni se la scelta politica di sospendere i lavoratori pubblici e i militari non vaccinati contro il Covid sia stata corretta o lesiva della nostra carta fondamentale: 30 novembre, la Corte Costituzionale deciderà sulla sospetta violazione di 11 articoli della carta principale dello Stato: attraverso un’udienza pubblica, esprimendosi su 15 ordinanze rimesse dai tribunali del lavoro di Padova, Brescia e Catani, oltre che da quelli amministrativi di tutta Italia, come il Tar della Lombardia, del Lazio e il CGA Sicilia.

