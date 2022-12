Dona un giocattolo

GUGLIONESI. La pro loco "Colleniso" di Guglionesi, in collaborazione con l'Education School "Arca di Noè", organizza a Natale la raccolta di giocattoli.

"Per un Natale all'insegna della solidarietà e della condivisione".

«Porta un giocattolo in buono stato entro il 18 dicembre presso la sede della pro loco, in via Usconio o al nido "Il piccolo principe". Mercoledì 21 dicembre, in piazza Giulio Rivera, verrà allestito un punto rivendita dove, in cambio di una libera offerta, sarà possibile acquistare i giochi raccolti.

L'intero ricavato sarà devoluto alla "Lega del filo d'oro. Per informazioni Teresa 3927649021, Costantino 3463701278».

