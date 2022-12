La città del disco

TERMOLI. Per gli appassionati dei vinili, Termoli diventa la “città del disco”.

Giovedì 8 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 22:30, presso il Palazzetto dello Sport, in via Ischia, espositori provenienti da tutta Italia si ritroveranno per la prima edizione della “Fiera del disco”.

L’ingresso è gratuito e ci saranno vinili, cd, mc, dvd e gadgets, fumetti e libri.

Galleria fotografica