Appello al voto del Fai in Molise

CAMPOBASSO. Nel concorso nazionale “I luoghi del Cuore” del Fai, “Il Museo dei Misteri” è sceso al secondo posto tra migliaia di luoghi candidati in tutta Italia: un risultato che testimonia il valore e l’amore per questo luogo e per i Misteri che ne custodisce. I Luoghi del Cuore è il più importante concorso per la tutela e la valorizzazione Italiano, un’iniziativa del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano. Il concorso ha permesso a milioni di Italiani di scoprire luoghi meravigliosi a pochi chilometri da casa, che meritano maggiore valorizzazione e tutela.

Questo l'appello.

«Un ultimo sforzo per votare il luogo del cuore molisano. Siamo alle ultime battute e il Museo dei Misteri è passato al secondo posto con 10 voti di differenza. Per far votare mandate il link a tutte le persone che conoscete, anche fuori regione. Possiamo farcela. Forza».





