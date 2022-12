Il Natale dell'infanzia a Ururi

URURI. «Questa mattina, come da tradizione, insieme all’Amministrazione Comunale, abbiamo omaggiato i ragazzi della scuola dell’Infanzia. Portare un po’ di felicità e un momento di spensieratezza e serenità a bambine e bambini è stato per me davvero importante, anche perché vedere la loro gioia alla consegna dei regali ci ha restituito il vero senso del Natale.

Ripartiamo da qui, dai sorrisi dei nostri ragazzi e dalla bravura, pazienza e gentilezza dei docenti e del personale scolastico. La scuola è e sarà il futuro.

AuguriI!» Il sindaco Laura Greco.