Che bello il villaggio di Babbo Natale!

GUGLIONESI. «Vedere tanti adulti e bambini divertirsi celebrare il Natale immergendosi nel nostro villaggio tra elfi trampolieri, zucchero filato e tanti sorrisi è stata la miglior risposta ai sacrifici fatti per organizzare questo evento.

Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito a rendere il villaggio di Babbo Natale uno spettacolo assurdo, nello specifico la pizzeria Cupido, gli amici dei BUFU, gli amici di Education School Arca di Noè e infine Mauro Tilli per l'ottima performance.

La Proloco Colleniso non si ferma mai, vi aspettiamo domani in sede per il bellissimo workshop con Gaetano Pollice».

